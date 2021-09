Pass Covid : les fanfares se préparent

L’extension du certificat covid concernera aussi les répétitions théâtrales et musicales de plus de 30 personnes. La fanfare La Persévérance à Grandval est l’une des plus grandes dans la région et flirte avec cette jauge. Difficile d’échapper à la mesure, surtout pour les répétitions générales et évidemment les concerts où les 35 membres seront tous présents. Reste à savoir si le pass Covid obligatoire sera bien accepté par les musiciens. Le directeur de La Persévérance, Mathieu Juillerat, reconnaît que les avis peuvent diverger. Il s'interroge sur l'impact d'une telle décision :