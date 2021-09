L'HJB lance son équipe mobile de vaccination

Le canton de Berne affine sa stratégie et veut proposer une offre de vaccination de proximité. L'encouragement à la mise en place d'équipes mobiles itinérantes fait partie des objectifs poursuivis, d'où le mandat attribué à l'Hôpital du Jura bernois (HJB). Ce dernier sillonnera les communes de la région dès lundi 13 septembre, communes qui mettront à disposition des locaux. Elles communiqueront parallèlement par le biais de leurs canaux respectifs.



Les personnes qui souhaitent se faire vacciner pourront se présenter de 10h à 18h30 sans rendez-vous. Elles devront toutefois s'assurer de prendre avec elles leur carte d'assurance-maladie, une pièce d'identité et si possible leur carnet de vaccination. L'enregistrement à la vaccination sera effectué sur place, via la plateforme cantonale Vacme ou au 031 636 88 00. Lieux et dates de visite dans le document en lien ci-dessous. /comm-oza