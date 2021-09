La HE-Arc impose aussi le certificat Covid

Les étudiants de la HE-Arc devront aussi montrer patte blanche. La Haute Ecole indique ce mercredi rendre obligatoire le précieux sésame pour accéder aux cours en présentiel. Ils pourront être suivis à distance « selon des modalités adaptées à chaque formation », précise l’institution. Les travaux pratiques ne seront accessibles qu’en présentiel et donc soumis à la présentation d’un certificat valide. La HE-Arc prendra « pour l’instant » en charge le financement des tests (PCR ou antigéniques) uniquement pour accéder aux cours de formation pratique. La Haute-Ecole suit ainsi les recommandations de l’organisation faîtière des hautes écoles suisses Swissuniversities et emboîte le pas de l’Université de Neuchâtel et de l’EPFL, notamment. Le plan de protection de la HE-Arc est disponible dans son intégralité ici.







Effectifs stables



1'601 étudiants vont prendre part à cette 17e rentrée académique à la Haute Ecole, dont 564 en première année. 260 étudiants suivront leur cursus sur le Campus de Delémont. On dénombre 56 inscriptions en Conservation-restauration, 857 dans les trois filières du domaine Gestion, 438 dans les quatre filières du domaine Ingénierie et 250 en soins infirmiers. Les effectifs à la HE-Arc sont stables. L’établissement constate toutefois une forte augmentation des inscriptions dans les soins infirmiers. /comm-rch-gtr