Manifestation contre le pass Covid à Bienne

Près d'un millier de personnes ont manifesté jeudi soir dans les rues de Bienne. Comme lors des précédentes manifestations dirigées contre les mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid, les participants, de tous les âges, scandaient « Liberté, Liberté ». Des banderoles et des pancartes brandies par les manifestants dénonçaient la vaccination des plus jeunes. On pouvait lire « Non au sacrifice de la jeune génération » ou encore « Ne touchez pas à nos enfants ». Certains manifestants haranguaient les passants, les appelant à rejoindre le cortège. Aucun discours n'a été prononcé lors de la manifestation biennoise qui s'est terminée dans le calme sur la Place centrale aux alentours de 19h30. Aucun incident n'a été signalé lors du défilé autorisé qui a traversé la ville. Des affiches appelant à manifester avaient été apposées dans les rues de Bienne depuis plusieurs jours, appel relayé sur les réseaux sociaux. /ats-sbo