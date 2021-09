Renforcement du traçage dans le canton

En vue de la saison froide qui approche, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) a décidé de doter l’effectif chargé du traçage des contacts d’une cinquantaine de postes à plein temps supplémentaires. Le traçage des contacts mobilise aujourd’hui environ 150 personnes dans le canton de Berne. La DSSI s’attend à une hausse des cas de Covid-19 au cours des prochains mois en raison de la contagiosité du variant Delta, mais aussi parce que les personnes resteront à nouveau plus en intérieur, ce qui augmentera le risque de contamination. A l’heure actuelle, 2'555 personnes sont en quarantaine et 1'888 se trouvent en isolement dans le canton, selon les chiffres communiqués jeudi par la DSSI. /comm-oza