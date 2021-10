Les tests deviendront bel et bien payants dans dix jours

Exception pour les jeunes

Les tests resteront en revanche gratuits pour certains groupes. Les personnes qui ont reçu une dose de vaccin et sont de fait privé de certificat, pourront profiter de la gratuité des tests rapides antigéniques et tests PCR salivaires groupés jusqu'à la fin novembre. Et le dépistage pour toutes les personnes de moins de 16 ans restera gratuit.

La Confédération prendra en outre à sa charge les coûts de la délivrance de certificats Covid pour les tests répétés. Il s'agit d'inciter à poursuivre ces tests sans que le canton ou l'entreprise qui ont décidé de les organiser aient à supporter ces coûts. Une période de transition est à prévoir jusqu'à ce que tous les laboratoires et les cantons aient changé leurs processus.





Facilité pour les vaccinés étrangers

Enfin, toutes les personnes qui ont reçu un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pourront demander un certificat Covid en Suisse si elles en ont besoin. Une plateforme électronique centralisée sera créée pour faciliter ces démarches. Les cantons n'auront plus besoin de mettre en place de telles plateformes.

Ce portail sera en service le 11 octobre. La période transitoire pour faire valoir d'autres attestations de vaccination sera prolongée jusqu'au 24 octobre. /ATS-gtr