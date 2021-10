Dans les dossiers : pour 50 francs

Un bon de 50 francs pour toute personne qui aura su convaincre un proche d’aller se faire vacciner contre le COVID-19. C’est l’une des propositions mises en consultation par le Conseil fédéral auprès des cantons. Le ministre de la santé l’a annoncé vendredi dernier. Au total, Alain Berset a présenté une campagne qui mise sur quatre axes, à savoir, en plus de ces 50 francs, la mise en place d’une semaine de la vaccination, le renforcement des équipes mobiles pour vacciner et l’engagement de conseillers dont le but serait de contacter toute personne non-vaccinée pour chercher le dialogue. L’objectif de la Confédération est clair : intensifier les efforts en faveur de la vaccination, dont le taux en Suisse est l’un des plus bas d’Europe, d’après le Conseil fédéral. Les cantons doivent donner leur avis ce mercredi. Conseiller d’Etat en charge de la santé, Pierre Alain Schnegg était dans La Matinale pour présenter sa vision. Pour lui, offrir ces 50 francs n’est pas sans conséquence :