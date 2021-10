Le RSSJB tire le bilan 18 mois après le début de la pandémie

« Ensemble, on est plus fort ». Ce sont les mots utilisés par Dominique Sartori, directeur du Pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois. Le comité opérationnel et stratégique du Réseau santé-social du Jura bernois (RSSJB), dont il fait partie, s’est réuni jeudi en fin d’après-midi devant la presse à l’Hôpital de St-Imier. Différents acteurs des domaines de la santé et du social sont donc venus tirer un bilan de la pandémie de Covid-19 et des 18 derniers mois. En pleine crise, le RSSJB a été sollicité. Il a aussi montré toute son utilité selon Dominique Sartori.