Appel bernois à la vaccination pour un retour à une vie normale

Le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg a lancé vendredi un nouvel appel en faveur de la vaccination contre le Covid-19 pour revenir le plus tôt possible à une vie normale. Il estime qu'il ne faut pas prolonger les restrictions sanitaires plus que nécessaire.

Le conseiller d'Etat UDC estime que grâce à la progression du taux de vaccination, la perspective de nouveaux assouplissements se rapproche. Ce « retour à la normale » pourrait par exemple se traduire par des assouplissements concernant les rassemblements et les événements.

Dans ce contexte, il estime que la liberté des personnes vaccinées ne pourra bientôt plus être restreinte parce que d'autres ne veulent pas se faire vacciner :