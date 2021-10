Le monde en cause : la France face au phénomène Zemmour

L’élection présidentielle approche en France. Le premier tour du scrutin se déroulera dans six mois, soit le 11 avril 2022. Plusieurs candidats se sont déjà déclarés tels que la socialiste Anne Hidalgo ou Marine Le Pen du Rassemblement national. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Michel Barnier se sont eux proposés pour représenter les Républicains. Toutes les attentions se portent toutefois sur Eric Zemmour qui entretient le suspense quant à une éventuelle participation au scrutin. Le polémiste est passé de 6% à plus de 12% dans les sondages en quelques mois. Une enquête l’a même placé au deuxième tour de l’élection. Cette progression ne laisse pas indifférent comme l’explique notre correspondante en France, Stéphanie Wenger :