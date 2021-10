Administration du vaccin Janssen dans le centre de vaccination MEDIN de Bienne

Le centre de vaccination MEDIN de Bienne pourra administrer à partir de samedi 16 octobre le vaccin à vecteur viral Janssen de Johnson & Johnson. Le canton de Berne rappelle, dans un communiqué paru ce jeudi, qu’il faut obligatoirement prendre rendez-vous pour se faire vacciner, pour seul exception les personnes titulaires d’une attestation médicale (intolérance à un vaccin à ARNm, par exemple). Pour prendre rendez-vous, il faut choisir deux dates pour finaliser l’inscription, et ce même si le vaccin Janssen n’a besoin que d’une dose. Le deuxième rendez-vous sera supprimé après la première injection.





Nouveaux arrêts du camion de vaccination

Le camion de vaccination continue sa tournée dans tout le canton. Pour la région, le camion fera une halte à Brügg le 16 octobre et le 13 novembre et à Pieterlen le 19 octobre et le 16 novembre. /comm-tbu