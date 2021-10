Un commandant de bord à la tête des médecins au CHB

Du nouveau à la direction médicale du Centre hospitalier Bienne. C’est un ancien pilote de ligne qui succédera à Marianne Braunschweig. Mark Roth « reprend les commandes dans une période où sécurité des patients et qualité sont devenues des sujets phares dans le monde de la médecine » communique le CHB ce mercredi. En plus d’être un ancien pilote, il est expert en sécurité et spécialiste du leadership clinique. Il connait le domaine de la santé et en particulier le milieu hospitalier. Le directeur général Kristian Schneider confirme : « Nous sommes convaincus que Mark Roth est la bonne personne pour transmettre, en dialogue avec nos médecins cadres, le leadership qui est aujourd’hui indispensable dans le monde de la santé ». /comm-tbu