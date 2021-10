Analyse du site pénitentiaire de Witzwil par les autorités bernoises

Une prison pouvant accueillir jusqu’à 250 détenus. C’est le projet qui devrait voir le jour à Prêles ou à Witzwil. Les conseillers d’Etat bernois Philippe Müller et Christoph Amman ont récemment visité l’établissement basé dans le Seeland. Ils étaient en compagnie des autorités locales et de spécialistes de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire. L’inspection a permis de voir en quels endroits ce site offre des possibilités et impose des limites à la réalisation d’une construction.

Des réflexions ont déjà eu lieu notamment sur la meilleure manière de tenir compte des besoins de la protection du paysage et des oiseaux. Le centre pénitentiaire de Witzwil se trouve à proximité immédiate de corridors très fréquentés par le gibier et d’une aire de protection de la faune aviaire d’importance nationale en interaction constante avec les terres cultivables. En ce qui concerne l’exploitation, il a surtout été question des synergies potentielles entre l’établissement pénitentiaire déjà implanté à Witzwil et la future prison. Le projet permettrait ainsi de moduler les formes d’exécution et de proposer dans une même structure ou presque la détention provisoire, l’exécution en milieu fermé et l’exécution en milieu ouvert.

Une inspection similaire du domaine de Prêles aura lieu en décembre. Suite à quoi le site le plus propice sera choisi et se verra aménager un établissement pénitentiaire qui sera construit entre 2028 et 2031 et mis en service en 2032. /sbo-tbu