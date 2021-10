Le monde en cause : la famille Kadhafi bientôt de retour à la tête de la Libye ?

Il y a 10 ans, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi était capturé, lynché et exécuté par des combattants. C’était le 20 octobre 2011 à Syrte. Une décennie plus tard, le pays s’est effondré dans le chaos et la guerre civile. Une instabilité qui pourrait bien aboutir à un retour de la famille Kadhafi à la tête de la Libye. Les précisions d’Alexandre Rossé :