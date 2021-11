Le Conseil municipal de Bienne souhaite continuer la coopération avec l’Université populaire région Bienne-Lyss. « L’Université populaire région Bienne-Lyss, qui fournit des prestations dans le domaine de la formation des adultes et des parents, reçoit dans ce but un montant de 140 000 francs par an de la Ville de Bienne ».

L’Université populaire propose chaque année quelques 700 cours ayant pour thèmes la formation générale, les langues, l’intégration et la formation des parents. /comm-tbu