Le canton de Berne demande un effort supplémentaire avant Noël

Dans le canton de Berne, 67,8% de la population de plus de 12 ans est entièrement vaccinée et 73,1% a reçu au moins une première dose. Il faut désormais déployer des efforts considérables pour convaincre les personnes non vaccinées, a reconnu la Direction de la santé.

« Chaque vaccination supplémentaire compte », a répété Pierre Alain Schnegg, rappelant que le moyen le plus efficace de combattre la pandémie reste la vaccination. C'est pour cette raison que le canton entend s'investir pleinement à la semaine nationale de la vaccination.

Du 8 au 14 novembre, le canton de Berne va ainsi renforcer son offre d'information et de vaccination en déployant des unités mobiles, en envoyant son camion de vaccination en tournée et en installant des points de vaccination éphémère dans quatre centres commerciaux, tous situés dans la partie germanophone du canton.

Les premiers rappels seront administrés à partir du 15 novembre. A cette date débuteront également les vaccinations d'une troisième dose dans les EMS. Le renforcement du dispositif vaccinal intervient alors que la situation sur le plan épidémiologique s'est de nouveau dégradée dans le canton de Berne avec une forte hausse du nombre des infections. /ATS-tbu