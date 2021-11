Des drones pour comprendre le stress des arbres

Le stress, qui survient en cas de sécheresse, peut s’avérer fatal aux arbres en Suisse. Il ne peut malheureusement pas être observé suffisamment tôt à l’œil nu mais une étude de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) apporte une solution technologique à ce problème. La professeure Petra D’Odorico et son équipe ont fait usage de drones lors d’expérimentations dans la forêt de Finges en Valais. Les engins volants sont munis de capteurs de lumière et sont attentifs aux légères modifications de pigmentation sur de larges surfaces de forêt. En Valais, les chercheurs ont observé des différences importantes entre des portions de forêt artificiellement irriguées et d’autres à la merci du soleil et de la sécheresse.

Selon Yann Vitasse, biologiste et écologue à l’Université de Neuchâtel et au WSL, ce nouveau procédé d’observation de l’état des forêts pourrait s’avérer très utile pour les forêts de l’Arc jurassien. Il permet notamment de ne pas attendre le brunissement des feuilles et d’éviter de scier des arbres en deux pour observer les effets de la sécheresse sur leur tronc.

Les précisions de Yann Vitasse :