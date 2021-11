Déjà 40'000 rendez-vous pour le rappel du vaccin anti-Covid

Les troisièmes doses de vaccin anti-Covid sont administrées depuis le début de la semaine dans le canton de Berne. Ce sont les personnes de plus de 65 ans qui sont les premières à en profiter. Selon les chiffres communiqués ce mercredi par la Direction de la santé publique, près de 65'000 possibilités de rendez-vous ont été publiées sur les plateformes dédiées. Environ 40'000 ont déjà trouvé preneur, et 100'000 nouvelles personnes éligibles ont été contactées dans l'intervalle pour un enregistrement via l'application ou par téléphone. La porte-parole de la direction Gundekar Giebel s'attendait à un départ timide, la troisième dose n'étant pas encore jugée utile par l'ensemble de la population. Ces premiers chiffres sont de nature à le satisfaire :