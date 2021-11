Une stratégie environnementale « ambitieuse » pour le canton de Berne

Le climat, la biodiversité et les sols : ce seront les chevaux de bataille du canton de Berne en matière environnementale à l’avenir. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement a présenté sa nouvelle stratégie jeudi, ainsi que son calendrier. Et il est qualifié d’ambitieux.

« La conférence sur le climat qui s’est tenue à Glasgow nous a rappelé une fois de plus l’ampleur des défis environnementaux et l’urgence qu’il y a à agir ». C’est ce qu’a déclaré le conseiller d’État Christoph Ammann devant la presse. Le canton de Berne ambitionne d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, de renforcer sa capacité d’adaptation aux changements climatiques et de protéger durablement la biodiversité et les sols. 28 mesures et projets seront déployés pour atteindre ces objectifs : « Certains projets sont déjà en cours, l’Office des forêts et des dangers a, par exemple, lancé début novembre un concours d’innovation pour façonner la forêt de demain », cite le communiqué.





Six principes

L’action se fonde sur six principes, qui consistent à trouver un juste équilibre entre utilisation et protection sur la base du développement durable, garantir la stabilité et la capacité d’adaptation des écosystèmes et optimiser l’efficience des ressources via l’innovation et les nouvelles technologies. L’Etat compte aussi agir sur la base de faits et de connaissances scientifiques fondées, procéder de concert avec la Confédération et d’autres cantons et garantir la cohérence avec d’autres stratégies.

L’horizon temporel pour la mise en œuvre de la stratégie environnementale du canton de Berne s’étend jusqu’à 2030. Vous pouvez consulter les mesures et les projets qu'elle englobe ici. /comm-emu