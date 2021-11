Extension de l’offre de vaccination

La vaccination de rappel est dorénavant disponible dans l’ensemble des unités mobiles et des centres éphémères. Elle est actuellement recommandée pour les personnes de 65 ans ou plus et pour les personnes vulnérables. Toutes les informations sur les lieux de vaccination sont disponibles sur le site du canton de Berne. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) communiquera au sujet des prochains groupes admis à la vaccination de rappel dès que la Commission fédérale pour les vaccinations et l’Office de la santé publique auront fait connaître leurs recommandations à ce sujet.





Montée en flèche du nombre de cas

La DSSI invite la population à continuer d’appliquer scrupuleusement les règles de distance et les mesures d’hygiène. Afin que la hausse du nombre de cas ne se répercute pas directement sur le nombre d’hospitalisations, la DSSI recommande à la population de se faire vacciner pour se protéger contre une évolution grave de la maladie. Aucune des personnes actuellement sous respirateur dans les unités de soins intensifs n’est vaccinée. /comm-tbu