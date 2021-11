Les pharmacieplus de la région propose la troisième dose

Les pharmacieplus de St-Imier et de Tramelan administreront la dose de rappel du vaccin contre le Covid 19. Pour celle du Vallon, elle proposera cette offre inédite le 29 novembre et celle de Schneeberger à Tramelan le 30 novembre. Il n’y a pas besoin de rendez-vous, mais quelques conditions sont tout de même à noter : avoir 65 ans et plus et avoir reçu la deuxième dose il y a 6 mois ou plus ou avoir une preuve officielle d’infection Covid. Pour les personnes de moins de 65 ans, il faut un certificat médical attestant de la pertinence d’une dose de rappel. De plus, il faut avoir été vacciné par les vaccins de Moderna ou de Pfizer.

Des tranches horaires ont été organisées en fonction de la première lettre du nom de famille : ceux commençant par A-C pourront se rendre sur place de 8h à 9h, les D-F de 9h à 10h, les G-H 10h à 11h, les I-K de 11h à 12h, les L-M de 12h à 13h, les N-Q de 13h à 14h, les R-S de 15h à 16h, les T-U de 16h à 17h et les V-Z de 17h à 18h. /comm-tbu