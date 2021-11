Votations fédérales : les résultats dans la région

« Oui » à la loi Covid-19

La loi Covid-19, combattue par référendum, a récolté le « oui » ce dimanche, à 51,2 % des suffrages. C’est à La Neuveville que le « oui » a été le plus fort, récoltant 60,3 % des voix. Suivent ensuite Saint-Imier avec 56,8 % et La Ferrière avec 56,3 %. Le « non » le plus marqué provient de la commune de Seehof, avec 88,2 %. Il s'agit également du refus le plus net d'une commune au niveau national. La Scheulte (81,6 %) et Roches (71,2 %) ont également nettement refusé.