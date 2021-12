Troisième dose étendue et renforcement du traçage dans le canton

Les autorités bernoises étendent l’accès à la dose de rappel. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) a décidé de lever l’admission prioritaire du groupe des 65 ans et plus à la vaccination de rappel et de l’étendre aux personnes qui ont reçu leur deuxième dose depuis au moins six mois. Elles pourront s’inscrire à partir du 6 décembre.





Soutien du traçage des contacts par la protection civile

L’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne soutient depuis ce mercredi l’équipe de traçage des contacts du canton. 25 personnes de la protection civile sont ainsi mobilisées afin d’assurer « essentiellement la prise de contact téléphonique avec les personnes testées positives », selon les autorités bernoises dans un communiqué paru ce mercredi. /comm-cer