Berne : appel à la vaccination et vacances avancées à l'école obligatoire

« Je demande urgemment à toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées de le faire sans tarder ». Ce sont les mots du Directeur de la santé bernoise Pierre Alain Schnegg en début de conférence de presse ce vendredi. Il a fait le point sur l’évolution de la pandémie, dans le canton et dans les écoles, des hospitalisations et de la vaccination. Si les classes vont fermer plus tôt, à savoir le 21 décembre dès la fin des cours, Pierre Alain Schnegg a d’abord fait le point sur les hospitalisations.

Il y avait, ce mercredi 8 décembre, 225 personnes hospitalisées dans le canton de Berne à cause du Covid. Ce qui représente 49 personnes de plus qu’une semaine auparavant, 35 d’entre eux sont aux soins intensifs dont 28 sont sous respirateurs. Pierre Alain Schnegg a également indiqué que sur ces 28 patients placés sous respiration artificielle, 24 ne sont pas vaccinées. L’occasion de relancer un appel à la vaccination. « Nous avons constaté [avec la vaccination] qu’il peut y avoir certains effets secondaires mais que ceux-ci présentent un risque nettement inférieur à une infection avec le coronavirus » a déclaré Pierre Alain Schnegg. À l’heure actuelle, environ un tiers des lits de soins intensifs sont occupés par des malades du Covid-19. Les hôpitaux ont déjà commencé à accroître leurs capacités, que ce soit en déplaçant des activités au sein de leur établissement ou en procédant à des adaptations dans les programmes de chirurgie et la réalisation des interventions. Des concertations préalables ont eu lieu avec les établissements en vue de centraliser la coordination des lits de soins intensifs. L’Hôpital de l’Île assume désormais cette fonction. Pierre Alain Schnegg a tenu à rappeler qu’un patient en soins intensifs utilise la place d’au moins 10 à 15 personnes ayant subi une très lourde opération, en raison du temps que passent les patients covid dans ce service, à savoir en moyenne deux à trois semaines alors que ceux opérés n’y passe que quelques jours :