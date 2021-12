Le Conseil de ville de Moutier a son « dernier des Mohicans »

Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Tous les antiséparatistes ont démissionné du Conseil de ville de Moutier. Tous ? Non ! Un irréductible Prévôtois résiste encore et toujours à la majorité autonomiste. Le célèbre texte qui ouvre chaque aventure d'Astérix le Gaulois colle parfaitement à Francis Pellaton. Depuis la rentrée d’août, il est le représentant unique du parti Moutier à Venir et de la coalition antiséparatiste Ensemble prévôtois au sein du législatif. Le retraité a voulu continuer à siéger malgré le résultat du vote du 28 mars et le départ programmé de Moutier dans le Jura. Un résultat qui lui a fait du mal, il le répète volontiers, mais Francis Pellaton se doit d'honorer la confiance que lui ont accordé les Prévôtois lors des élections de 2018 :