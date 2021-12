Le Conseil de ville approuve l’acquisition de nouveaux terrains à Bienne

A noter encore que les élus biennois ont ratifié une convention d’échange de terrains avec compensation de valeur avec le canton de Berne. Cela concerne 9642 m2 dans les Champs-de-Boujean que la cité seelandaise va acquérir à hauteur de 3’838 830 francs.





Les contrats de prestations

Les élus biennois ont accepté à une large majorité de suivre le Conseil municipal et ils ont renouvelé les contrats de prestations et les subventions pour une durée de quatre ans (01.01.2022-31.12.2025) avec l'Association du parc zoologique de Bienne, la Société de protection des animaux Bienne-Seeland-Jura bernois et la Fondation Colonie des cygnes. Cela concerne un montant total de 1'164'000 francs.

Dans le détail, le parc zoologique recevra 120'000 francs de subventions annuelles. Il propose un accès gratuit aux visiteurs mais aussi des formations pour les personnes effectuant un apprentissage de gardiens d'animaux avec orientation « animaux sauvages ». A noter que l'an dernier le nombre de visites a été en forte hausse.

La Société de protection des animaux basée à Orpond a subi la pandémie de Covid-19 de plein fouet. Le refuge le Rosel a dû être fermé durant plusieurs mois et les revenus réalisés par les animaux accueillis en pension durant les vacances ont chuté de 50%. La SPA recevra une subvention annuelle de 90'000 francs.

Enfin, la Fondation Colonie des cygnes. Véritable institution à Bienne recevra 81'000 francs par an durant quatre ans. L'année dernière, elle a enregistré une chute des dons et des coûts non prévus ont également généré des frais supplémentaires. La fondation se trouve dans une situation tendue concernant les liquidités. En 2020, 285 oiseaux sauvages ont été́ confiés à la fondation, dont la majorité́ a été́ sauvée et relâchée dans la nature en collaboration avec des organisations de protection de la nature.

La prochaine séance du Conseil de ville se tiendra le jeudi 20 janvier. /sbo