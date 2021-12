Le canton de Berne dit oui à la règle des « 2G »

Le Conseil-exécutif se montre favorable à la règle des « 2G » (certificat de vaccination ou de guérison) assortie de l’obligation de porter un masque et de s’asseoir dans les espaces clos. C’est ce qu’il a communiqué ce mercredi en réponse à la consultation sur la modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Le gouvernement bernois s’oppose – pour l’instant – à la règle des « 2G+» , soit l’obligation de présenter un test négatif en plus d’une preuve de vaccination ou de guérison. Ce serait, selon lui, un aveu d’échec de la campagne de vaccination. Concernant, les rencontres privées, le canton de Berne n’est pas favorable aux mesures proposées. Il juge que leur application est impossible à contrôler et elles peuvent créer des dissensions au sein des familles.





Pas de restriction dans l’enseignement

Par ailleurs, le Conseil-exécutif ne veut pas interdire l’enseignement en présentiel, étant donné que la majorité des universités et hautes écoles sont en pause semestrielle jusqu’à la mi-février. Si ces établissements restent ouverts, il demande de passer aux cours à distance dans la mesure du possible.

En revanche, il se montre favorable au port du masque dans les écoles du degré secondaire II. Il estime tout à fait envisageable de l’étendre au degré primaire.

Enfin, le canton ne veut pas d’obligation de télé-travailler mais il le préconise vivement. /comm-ddc-lyg