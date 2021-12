Vaccin de rappel quatre mois après la 2e dose

Le vaccin de rappel anti-Covid est désormais recommandé pour tous à partir de 16 ans dès quatre mois après la deuxième dose. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont adapté mardi leurs recommandations.

La recommandation était jusque-là de six mois après la deuxième dose. L'immunisation de base est nettement plus faible et diminue plus rapidement avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta, indiquent l'OFSP et la CFV dans un communiqué.