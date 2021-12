Centre mobile de tests Covid à Reconvilier

Reconvilier s’apprête à accueillir un centre mobile de tests Covid. Les habitants de la commune et des environs pourront aller se faire dépister au coronavirus gratuitement à la salle des fêtes du lundi 27 décembre au jeudi 30 décembre. Il s'agit uniquement de tests PCR salivaires et réservés aux personnes symptomatiques. Par conséquent, aucun certificat ne sera délivré à l’occasion. Le résultat du test est communiqué par SMS ou par courriel et est, en principe, délivré le jour-même.

Il faudra présenter une carte d’identité ou un passeport. La réservation n’est pas obligatoire mais fortement conseillé. Vous pouvez vous inscrire ici. /comm-tbu