Port du masque obligatoire dès la 3H

A partir de la rentrée scolaire, les élèves des écoles bernoises devront porter le masque dès la 3H. La nouvelle mesure est applicable à partir du 10 janvier 2022 a indiqué la Direction de l’instruction publique dans un communiqué jeudi. Le Conseil-exécutif a pris cette décision, le jour précédent, lors de sa séance afin de contrer la hausse du nombre de cas de Covid-19 et en particulier la forte propagation du variant Omicron. L’obligation du port du masque a été étendue pour limiter la propagation du coronavirus dans les écoles et éviter des contaminations chez les élèves, les parents ainsi que le personnel enseignant et scolaire. Le port du masque obligatoire permet en outre d’assurer les cours en présentiel. Les écoles enfantines ne sont pas concernées par cette obligation. Cette mesure est en vigueur jusqu’au 24 janvier 2022. A noter que les masques seront fournis aux écoliers. /comm-sbo