Subventions cantonales 2022 aux hautes écoles bernoises

Les hautes écoles du canton de Berne connaissent leurs subventions pour 2022. Le gouvernement bernois les a annoncées jeudi dans un communiqué. La Haute école spécialisée bernoise (BFH) dont plusieurs départements sont situés à Bienne percevra 119,38 millions de francs. L’Université de Berne recevra la plus grosse part avec une enveloppe de 326,59 millions et la Haute école pédagogique de Berne (PHBern) touchera 65,5 millions de francs. A noter que le Conseil-exécutif a également autorisé, pour 2022, le versement d’une contribution d’environ 4,8 millions de francs à l’Institut privé des degrés préscolaire et primaire NMS, qui est rattaché à la PHBern. /comm-sbo