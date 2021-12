Camion de vaccination à St-Imier

Afin de répondre à une forte demande, les autorités imériennes communiquent sur la venue du camion de vaccination les 29 et 30 décembre. Il sera stationné sur la Place des Abattoirs. Les piqûres seront administrées sans rendez-vous de 8h à 14h et de 15h à 18h. Il sera possible de se faire vacciner des doses de base ou du booster. /comm-tbu