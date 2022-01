L’aide aux cas de rigueur atteint un demi-milliard

Les entreprises bernoises touchées par la pandémie de Covid-19 ont reçu un demi-milliard de francs au titre de l'aide aux cas de rigueur. La majorité des demandes émanaient du secteur de la restauration, a précisé vendredi le gouvernement bernois.

Au total, 4'226 entreprises ont demandé une aide pour cas de rigueur. Les requêtes ont été acceptées en totalité ou en partie dans 3836 cas, soit 91%. Les aides s'élèvent à 504 millions de francs, montant financé en majeure partie par la Confédération, le canton ayant injecté 75 millions dans ce programme.

La somme moyenne allouée aux petites entreprises s'élève à 68'000 francs et celle allouée aux grandes entreprises à 1,7 million. Le secteur de la restauration est le plus touché avec 45% des demandes devant le commerce de détail (15%) et celui du secteur des sports et des loisirs (7,4%). Les demandes émanant du Jura bernois s'établissent à 5%.

Le programme d'aide aux cas de rigueur s'est terminé fin août, mais les grandes entreprises particulièrement touchées pouvaient encore présenter des demandes jusqu'à fin octobre. Dans presque tous les cas, les décisions sont déjà entrées en force, seul un petit nombre de recours sont encore pendants. /ATS-gtr