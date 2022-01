Les camions à ordures biennois roulent à l’électricité

Ils font moins de bruit et ils roulent désormais à l’électricité : les cinq nouveaux camions à ordures de la ville de Bienne ont été présentés à la population vendredi après-midi sur la place Centrale. Ces véhiculent qui circulent depuis fin décembre n’émettent pas de gaz carbonique : ils se rechargent principalement à la descente, lors de freinages et la nuit dans les entrepôts à l’aide d’un courant renouvelable. Autre avantage selon la ville : l’entretien serait plus simple et moins coûteux. Les riverains sont moins dérangés par le bruit alors que les employés de la voirie ne respirent plus les gaz d’échappement du camion.

Si ces cinq nouveaux véhicules à ordures – sur les dix que compte la ville – sont moins bruyants, ils ne passent pour autant pas inaperçus. Leur carrosserie a été illustrée afin de sensibiliser la population au recyclage. Un des camions a aussi été décoré par des classes d’école. A terme, la cité seelandaise espère renouveler l’entier de la flotte des véhicules municipaux par des engins électriques. /aju