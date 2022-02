Centre hospitalier cherche employés à Bienne

Le centre hospitalier Bienne embauche à tour de bras. Le site internet du CHB recense ces jours une cinquantaine d’offres d’emploi pour 1'700 collaborateurs et collaboratrices. En comparaison, les sites des institutions voisines de l’Hôpital du Jura et du Réseau hospitalier neuchâtelois qui comptent respectivement 1'800 et 2'700 collaborateurs affichent une petite dizaine d’offres d’emploi. C’est donc cinq fois plus du côté de l’établissement seelandais. Son directeur général Kristian Schneider rappelle l’évolution de l’établissement qui a augmenté son chiffre d’affaires de 25% en quatre ans. Il y a eu donc beaucoup de postes à combler. Toutefois, son directeur général, Kristian Schneider admet que cinq fois plus que l’HJU et le RHne, c’est questionnant :