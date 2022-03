La Foire de Chaindon de retour

Après trois ans d’absence, la Foire de Chaindon fera son grand retour les 4 et 5 septembre à Reconvilier. Le comité d’organisation a décidé de se lancer avec la levée de la plupart des restrictions sanitaires. Il part sur une fête habituelle, avec son lot de forains, d’exposants, d’animaux et de cantines. Son cortège aura également lieu. Le président du comité d'organisation de la Foire de Chaindon Ervin Grünenwald l'avoue : ces deux années de pandémie ont été pénibles. Surtout la première, quand tout a été annulé au dernier moment. Désormais, les feux sont au vert et l'optimisme est de mise au sein du comité. Il s'agira toutefois de remotiver des bénévoles restés au repos durant la crise, et d'espérer qu'exposants et forains - ils sont 550 habituellement - répondent à l'appel. « Il y en aura peut-être un peu moins, mais les contacts que nous avons sont positifs. Les gens sont demandeurs », assure Ervin Grünenwald. La programmation complète et l'affiche de la manifestation seront présentées dans le courant du mois de mai. /oza