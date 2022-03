Éoliennes boudées par les candidats aux élections

Les politiciens se préoccupent-ils du développement de l’éolien dans le Jura bernois ? Deux associations régionales estiment que non. Sauvez l’Echelette et Protection Habitat et Paysage ont réalisé un sondage auprès des candidats du Jura bernois aux élections cantonales du 27 mars. Il leur était demandé de se positionner sur la construction de nouveaux parcs éoliens et sur l’instauration d’une distance minimale de 1'000 mètres entre une éolienne et la première habitation. Seul un quart des 170 candidats ont répondu. Une faible participation qui, selon Claude Schönenberg de Sauvez l'Echelette, témoigne d'un désintérêt des politiciens habitants les communes éloignées des projets. Ce dernier estime également que la majorité des candidats ne veut pas se mouiller sur un sujet aussi clivant :