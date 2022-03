Le monde en cause : la Moldavie dans la crainte d’une invasion russe

Cap sur la Moldavie ce mardi dans notre chronique internationale. La Moldavie est tiraillée entre une majorité de sa population qui souhaite adhérer un jour à l'Union européenne et une partie qui se sent toujours proche de Moscou. Ce petit pays craint la répétition du scénario ukrainien. Trente et un ans après l'accession à l'indépendance, l'ombre de Moscou plane encore sur la Moldavie. Situé entre l’Ukraine et la Roumanie, ce petit pays de 2,6 millions d’habitants, à forte immigration, est l’un des plus pauvres d’Europe.

Selon un récent sondage, 26% de la population moldave considère l'invasion russe comme « une opération spéciale de libération », les mots employés par le Kremlin, qui refuse de parler de guerre. Certains ont déjà préparé leurs bagages, d’autres espèrent qu'une adhésion à l’Union européenne assurera le futur du pays. Tous vivent avec la crainte d'une contagion du conflit. Sur place, dans la capitale Chisinau, le reportage de Paul Cozighian :