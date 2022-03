Séance express pour le Conseil de ville de Bienne

Ce crédit supplémentaire de 180'000 francs a donc fait parler. Si de nombreux élus ont regretté de devoir ouvrir le portemonnaie, les conseillers de ville ont toutefois accepté cette enveloppe à une large majorité. Un poste à plein temps va donc pouvoir s’occuper des PV. A noter que 30'000 francs seront dédiés à des frais de formation, de licence et d’infrastructure.





Organisation scolaire 2022/23

Sur le papier, l’organisation des classes pour la prochaine année scolaire ne va pas voir beaucoup de changements à Bienne. Le Conseil de ville a accepté à une large majorité un rapport qui propose la fermeture de deux classes enfantines, l’ouverture d’une classe de degré primaire et l’ouverture de 4 classes de degré secondaire I. Toutefois, les chiffres prévus pour la prochaine rentrée ne tiennent pas compte des personnes quittant Bienne et de celles qui viennent s’y installer. Ils ne font pas non plus de projections concernant une poursuite des effets de la pandémie ou encore de l’arrivée d’écoliers ukrainiens dans la cité seelandaise. A noter qu’actuellement neuf jeunes Ukrainiens sont déjà scolarisés à Bienne. Ils pourraient être 300 d’ici le mois de mai a indiqué la conseillère municipale en charge de la formation, de la culture et du sport, Glenda Gonzalez Bassi. Les chiffres indiqués dans le rapport sont donc à prendre avec la plus grande prudence. /sbo