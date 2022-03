Mesures Covid : le canton reste prudent

La Suisse retrouvera la normalité vendredi 1er avril après plus de deux ans de pandémie. L'annonce faite mercredi par le Conseil fédéral signifie également que les cantons sont désormais responsables de prononcer certaines mesures utiles. Le canton de Berne n'a pas tardé à réagir, puisqu'il a annoncé dans la foulée le maintien de plusieurs obligations en raison du nombre de cas Covid encore élevé. Dans le domaine de la santé, le masque restera obligatoire jusqu’à fin avril dans les hôpitaux et les EMS, de même que pour les soins ambulatoires comme les organisations d’aide et de soins à domicile. Le port du masque devient une recommandation dans les cabinets médicaux. Dans le domaine de l’exécution judiciaire, les quelques mesures encore applicables seront également reconduites jusqu’à fin avril, indique le Conseil-exécutif. /comm-oza