Une nouvelle offre pour croquer un morceau à Bienne

Des food trucks servent désormais leurs menus sur des emplacements officiels de la ville de Bienne. Les autorités ont retenu cinq camions de restauration sur les neuf candidatures reçues depuis le lancement du projet l’année passée. Ils proposent depuis lundi des hamburgers, de la nourriture thaïlandaise et himalayenne, des saucisses au curry ou encore des poké bowls en alternance quotidienne sur la place Robert-Walser, l’esplanade du Palais des Congrès, à l’intersection entre les rues de Nidau et du Général-Dufour et à la place d’Orpond. La démarche a pour but de dynamiser l’espace public et de répondre à un besoin de la population.