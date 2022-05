Le monde en cause : Johnny Depp, un procès synonyme de retour en arrière ?

Le dénouement approche pour le procès ultramédiatisé de Johnny Depp et de son ex-épouse Amber Heard. Les deux acteurs américains se poursuivent l’un et l’autre en diffamation et se réclament des dizaines de millions de dollars. En cause, une tribune dans laquelle Amber Heard avait écrit en 2018 être une personnalité publique représentant les violences conjugales. Le jury s’est retiré vendredi pour délibérer. Il va reprendre ce mardi ses discussions, le verdict pourrait donc tomber tout prochainement. Quoiqu’il en soit, les réactions suscitées par cette affaire interrogent. Les précisions d’Alexandre Rossé :