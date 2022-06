De nouvelles ambitions pour le CAF

Le CAF ne reste pas sur ses acquis et se fixe des objectifs pour l’année 2022. Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Bienne a présenté à la presse ce matin un bilan de l’année écoulée et ses ambitions pour le futur.





Des temps forts

L’année 2021 a été marquée par un engagement de soutien à plusieurs secteurs d’activités dans le contexte de la pandémie, souligne le CAF dans son communiqué. Parmi les points marquants, il évoque la mobilisation de l’ensemble des régions francophones et bilingues du canton de Berne pour préserver les intérêts des francophones et le respect du bilinguisme dans le cadre de consultations fédérales. Le CAF a dû intervenir notamment dans le projet de révision de la loi sur la radio et la télévision.





Des nouveaux objectifs

Le nouveau bureau du CAF a listé une série de onze objectifs déjà en cours pour continuer de remplir ses fonctions. Un des gros dossiers est le projet Avenir Berne-Romande, dans lequel l’institution veut s’investir. Un projet qui fixe le cadre de la négociation avec le canton du Jura pour le transfert de Moutier. « Il s’agit de prendre en compte la région », précise la présidente du CAF Ariane Tonon. « Nous voulons assurer que la majorité des institutions soient représentées entre le Jura bernois et Bienne ».