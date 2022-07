Régime strict pour les finances biennoises

Enfin, c’est tout l’éventail des prestations municipales qui est amené à évoluer. Pas moins de 160 mesures ont été définies. Certains soutiens financiers seront supprimés, par exemple le montant de 125'000 francs destiné au Festival international d’échecs. L’entretien des rues et espaces verts sera réduit. On parle aussi de supprimer la police des marchés, de facturer aux parents les collations prises dans les crèches municipales, ou de suspendre le soutien non pas aux institutions culturelles mais à la création artistique. L’idée de diminuer le nombre de conseillers municipaux et de conseillers de ville fait partie des mesures proposées. Erich Fehr reconnaît que certaines mesures seront douloureuses pour les personnes concernées, mais prises dans leur ensemble, elles permettent d'éviter des décisions encore plus brutales. Le programme « Substance 2030 » ne se fera pas sur le dos des citoyens :