L'UP Jurassienne met l'accent sur l'énergie

L’Université populaire jurassienne (UPJ) braque le projecteur sur les questions énergétiques. Présentée vendredi à Moutier, la troisième édition de son Passeport citoyen 2030 s’est choisie un nouveau parrain pour la prochaine saison. Il s’agit de SACEN, société d’approvisionnement et de commercialisation de l’énergie qui regroupe plusieurs communes du Jura et du Jura bernois. La thématique des économies d’énergie prendra donc place parmi les quelques 600 cours proposés par l’UPJ ces prochains mois. Le directeur de SACEN, Michel Hirtzlin, se réjouit de cette collaboration alors que les questions fusent autour de l'approvisionnement en énergie. Des ateliers seront organisés notamment pour comprendre ce qu'est un kilowattheure, quelle est est sa consommation et comment réduire celle-ci. Des visites pratiques auront aussi lieu sur des installations. « Ces réflexions sont importantes au vu de la nécessité de protéger le climat, insiste Michel Hirtzlin. On doit accompagner les gens, les sensibiliser. »