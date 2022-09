Page de vie : Marc Tschanz

Jouer du rock, du métal ou encore de la techno à la schwyzoise, c'est possible et Marc Tschanz aime le prouver aux plus sceptiques. Il avoue, d'ailleurs, que sans le registre moderne il aurait certainement abandonné cet instrument. Autodidacte à 100%, il aime explorer de nouveaux morceaux en se fiant juste à son oreille. « Je sais pas lire le solfège » glisse-t-il dans un sourire. Depuis une année, il se consacre uniquement à la schwyzoise en donnant des cours dans la région et au-delà mais aussi en ligne. Il enseigne à une cinquantaine d'élèves en oscillant entre le folklore et le moderne. «Tout est possible, je m’adapte à mes élèves ».