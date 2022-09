Les clefs de la piscine du Sahligut remises officiellement

Une passation symbolique pour célébrer la réouverture de la piscine du Sahligut. Ce mardi matin à Bienne, la Direction des travaux publics, de l'énergie de l'environnement, par sa directrice Lena Frank, a remis symboliquement les clefs du bâtiment rénové à la directrice de la formation, de la culture et du sport Glenda Gonzalez Bassi. Après la rénovation de l’aula et de l’école à journée continue, le bassin d’apprentissage de natation a été assaini l’an dernier. Le bassin, la structure en béton et la baie vitrée de la piscine ont fait l’objet d’un vaste assainissement. De même, les vestiaires, les douches et toutes les installations techniques ont été rénovés, selon le communiqué transmis ce mardi matin. Les travaux se sont déroulés selon le calendrier prévu, si bien que les cours de natation au Sahligut ont pu reprendre à la rentrée scolaire, mi-août dernier. /comm-lyg