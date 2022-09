Bienne soutient les talents artistiques locaux

Quatre critères ont été pris en compte pour désigner les lauréats : la qualité artistique, l’effet potentiel du soutien biennois dans leur carrière, la qualité de leur plan de développement et la diversité de leurs profils. Et à cet exercice, les plus convaincants cette année ont été la chanteuse Irina Mossi, le cinéaste Jonas Scheu ainsi que les artistes visuels Maya Hottarek et Gil Pellaton.

Présent ce jeudi au moment de la présentation des récipiendaires à la presse, Jonas Scheu a un profil qui détonne. Michel Vust le reconnaît : ce n’est pas fréquent qu’un cinéaste obtienne une aide de la Ville puisque normalement, le soutien au cinéma dépend de la Confédération voire des cantons. « Mais cette aide arrive au moment où Jonas Scheu en a le plus besoin », explique le délégué biennois à la culture. Le cinéaste explique qu’il est actuellement « en plein travail d’écriture pour son premier long-métrage » et que ce coup de pouce « lui permet de pouvoir se consacrer pleinement à cette tâche ardue ».

Egalement présente ce jeudi, Irina Mossi est une figure bien connue du monde musical biennois. Pour elle qui a un plan bien détaillé (qui a d’ailleurs séduit le jury !), ce soutien va lui permettre de concrétiser différents buts : « Mon plan est de pouvoir sortir des singles en collaboration avec des producteurs internationaux, de produire un EP, d’agrandir mon équipe sur scène, de réaliser mes propres événements et de pouvoir aller à l’étranger pour me produire », explique la chanteuse. /amo