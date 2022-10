Le monde en cause : un exode américain qui agace au Mexique

Certains y voient une forme d’impérialisme de nouvelle génération. Les Américains sont de plus en plus nombreux à être séduits par le Mexique et à s’y installer durablement. Une tendance qui s’est encore accélérée depuis la pandémie et l’élargissement du télétravail. Cet exode ne reste toutefois pas sans conséquence et agace un nombre croissant de Mexicains. Des quartiers entiers sont transformés, ce qui pousse également les loyers à la hausse. /alr