Page de vie : Sébastien Huguelet

Pour Sébastien Huguelet, c’est l’art qui est donc venu à lui et depuis cette révélation, il ne s’imagine plus vivre sans. Après s'être initié durant des heures à la technique du pochoir, il aime désormais tester et explorer de nouvelles techniques sur une multitudes de supports différents. Il tisse ainsi, chaque soir, depuis son atelier prévôtois, la toile qui deviendra le socle de sa carrière artistique :